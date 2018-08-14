МИД РФ: Выборы президента в Мали прошли без серьезных инцидентов

Москва, , 03:18 — REGNUM Второй тур президентских выборов в Республике Мали прошел без серьезных нарушений и инцидентов, заявил Департамент информации и печати МИД РФ.

Отмечается, что власти республики приложили все усилия, чтобы обеспечить безопасность и не допустить провокаций экстремистских организаций. В МИД РФ выразили надежду, что окончательный подсчет голосов будет проходить в конституционных рамках.

«Рассчитываем, что итоги состоявшихся выборов послужат делу восстановления мира и достижения национального согласия в Мали, позволят малийскому обществу продолжить продвижение по пути стабильного и демократического развития, помогут более эффективно противостоять террористической угрозе в Сахаро-Сахельском регионе в целом», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа завершился первый тур выборов президента Республики Мали, в ходе которого не удалось выявить явного победителя. Второй раунд голосования прошел в стране 12 августа.

За пост президента борются действующий глава государства Ибрагим Кейта и его конкурент Сумейлу Манга. Выборы проходили в трудных условиях, вызванными массовыми протестами и нападениями боевиков на избирательные участки.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Мали будет определен во втором туре голосования