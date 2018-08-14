Эрдоган обвинил США в попытках нанести Турции «удар в спину»

Анкара, , 02:05 — REGNUM Вашингтон пытается нанести Анкаре «удар в спину», несмотря на партнерство в рамках НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hurriyet.

Эрдоган подчеркнул, что невозможно простить такое отношение со стороны США, которым Турция помогает в рамках союзнических отношений по НАТО. При этом объявленную США торговую блокаду Эрдоган назвал продолжением попытки государственного переворота в Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США жертвуют стратегическим партнерством с Турцией ради отношений с «террористической организацией», под которой турецкий лидер имеет в виду Народных защитников и Рабочую партию Курдистана.

Также 13 августа турецкая прокуратура начала расследование причин финансового кризиса в стране, вызванного падением курса турецкой лиры. Как отмечается, расследование проводится в отношении СМИ и отдельных лиц, чьи действия могут представлять угрозу экономической безопасности Турции.

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