ФБР уволило агента, работавшего против избрания Трампа

Вашингтон, , 01:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении агента ФБР Питера Стржока, которого считают причастным к попыткам помешать избранию Трампа в 2016 году. Об этом американский президент заявил в своем Twitter.

«Наконец-то агент ФБР Питер Стржок был уволен. Список вредителей в ФБР и министерстве юстиции становится все больше и больше. Учитывая, что Стржок был ответственным за Охоту на ведьм — можно ли считать, что она прекратится? Это же полное надувательство. Никакого сговора, никаких препятствий — я просто наношу ответный удар», — заявил Трамп.

При этом Трамп отмечает, что Стржок также был ответственным за расследование по делу переписки экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. В связи с увольнением агента американский президент призвал заново провести расследование.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что все причастные к так называемой программе против избрания его президентом США должны быть посажены в тюрьму.