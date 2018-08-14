Вторник, 14 Августа 2018 года
02:47:26 МСК

ФБР уволило агента, работавшего против избрания Трампа

Политика

Он также отвечал за расследование по делу Хиллари Клинтон

ФБР уволило агента, работавшего против избрания Трампа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 14 августа 2018, 01:54 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении агента ФБР Питера Стржока, которого считают причастным к попыткам помешать избранию Трампа в 2016 году. Об этом американский президент заявил в своем Twitter.

«Наконец-то агент ФБР Питер Стржок был уволен. Список вредителей в ФБР и министерстве юстиции становится все больше и больше. Учитывая, что Стржок был ответственным за Охоту на ведьм — можно ли считать, что она прекратится? Это же полное надувательство. Никакого сговора, никаких препятствий — я просто наношу ответный удар», — заявил Трамп.

При этом Трамп отмечает, что Стржок также был ответственным за расследование по делу переписки экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. В связи с увольнением агента американский президент призвал заново провести расследование.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что все причастные к так называемой программе против избрания его президентом США должны быть посажены в тюрьму.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить