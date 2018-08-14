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Рэпер Oxxxymiron высказался против судов за сообщения в соцсетях

Политика

Он считает уголовные статьи 282 и 148 инструментами репрессий

Москва, 14 августа 2018, 01:30 — REGNUM  Российский рэпер Oxxxymiron высказался в защиту Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме за публикацию картинок в соцсетях, и раскритиковал законодательство в своем Twitter.

В своем сообщении рэпер, назвал 282 (экстремизм) и 148 (оскорбление религиозных чувств) статьи Уголовного Кодекса РФ избыточными и подчеркнул, что, по его мнению, эти статьи не служат безопасности жителей России, а выступают инструментом репрессий против них.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация социальной сети «ВКонтакте» анонсировала масштабные реформы в области системы приватности соцсети, призванной защитить пользователей от преследования за репосты.

Читайте ранее в этом сюжете: ВКонтакте анонсировала реформу системы приватности соцсети

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