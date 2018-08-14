Рэпер Oxxxymiron высказался против судов за сообщения в соцсетях

Москва, , 01:30 — REGNUM Российский рэпер Oxxxymiron высказался в защиту Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме за публикацию картинок в соцсетях, и раскритиковал законодательство в своем Twitter.

В своем сообщении рэпер, назвал 282 (экстремизм) и 148 (оскорбление религиозных чувств) статьи Уголовного Кодекса РФ избыточными и подчеркнул, что, по его мнению, эти статьи не служат безопасности жителей России, а выступают инструментом репрессий против них.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация социальной сети «ВКонтакте» анонсировала масштабные реформы в области системы приватности соцсети, призванной защитить пользователей от преследования за репосты.

Читайте ранее в этом сюжете: ВКонтакте анонсировала реформу системы приватности соцсети