Первую организацию оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсети

Йошкар-Ола, , 01:04 — REGNUM Городской суд Йошкар-Олы приговорил к штрафу в размере 300 тыс. рублей правозащитную организацию «Человек и закон» за отсутствие маркировки «иностранного агента» в соцсети Facebook. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт» на своей странице в Facebook.

Сообщается, что суд счел организацию виновной, так как она не маркировала сообщения в соцсети, что нарушает требования закона об «иностранных агентах». По мнению фонда, такой приговор российский суд выносит впервые. В ходе суда был допрошен администратор, ведущий страницу «Человека и закона» в соцсети, который заявил, что информация о принадлежности организации к «иностранным агентам» была размещена, но потом пропала из настроек.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля Госдуме РФ предложили разрешить пользователям не маркировать материалы организаций, признанных иностранными агентами. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») подчеркнул, что поправки предлагают исключить обязанность маркировать материалы СМИ, признанных иноагентами, при репостах в социальных сетях.

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