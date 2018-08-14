Лидеры Севера и Юга Кореи в сентябре проведут третью встречу

Пханмунджом, Южная Корея, , 00:27 — REGNUM В сентябре текущего года пройдет третий саммит лидеров КНДР и Южной Кореи — Ким Чен Ына и Мун Чжа Ина, сообщает 13 августа Синьхуа со ссылкой на совместное заявление двух сторон, опубликованном после переговоров в пограничном Пханмунджоме делегаций под руководством соответственно Ли Сон Гвона, председателя Комитета КНДР по мирному объединению Родины, и Чо Мён Гюна, министра по делам национального объединения Республики Корея.

Конкретный план встречи сторонами уже составлен, но пока не обнародован.

Напомним, что первая и вторая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи прошли весной, 27 апреля и 26 мая 2018 года в том же Пханмунджоме.