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Китай приветствует нового Верховного комиссара ООН по правам человека

Политика

На этот пост назначена экс-президент Чили Мишель Бачелет

Китай приветствует нового Верховного комиссара ООН по правам человека
Cia Pak
Мишель Бачелет

Пекин, 14 августа 2018, 00:25 — REGNUM  В Китае приветствуют назначение Верховным комиссаром ООН по правам человека экс-президента Чили Мишель Бачелет, кандидатура которой получила одобрение Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает 13 августа Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Лу Кана.

Дипломат выразил надежду, что и «после вступления в должность Мишель Бачелет будет придерживаться справедливого и объективного стиля работы, продвигать гражданские, политические, экономические, социальные и культурные инициативы, а также право на развитие…».

В его заявлении также прозвучала формулировка, предполагающая «глобальное управление правами человека».

Мишель Бачелет, оставившая пост президента Чили в марте 2018 года, занимала его дважды — с 2006 по 2010 и с 2014 по 2018 годы, представляя на нем Социалистическую партию Чили.

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Организация Объединённых Наций
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