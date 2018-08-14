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Из института рака вновь уволили сотрудницу за «отказ» лечить «героя АТО»

Политика

Женщине не позволили завершить научную карьеру

Киев, 14 августа 2018, 03:33 — REGNUM  Из киевского института рака повторно уволили Анну Губареву, которая, по мнению украинских националистов, отказала в лечении боевику АТО, заявила 13 августа и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Сначала женщину уволили с обеих должностей, которые она занимала в институте — врача и научного сотрудника.

Позже Анну Губареву восстановили в должности научного сотрудника, чтобы дать ей завершить научную деятельность, но 13 августа он опять была уволена.

«Возмущена тем фактом, что ее взяли повторно, надеясь, что никто не заметит, и уволили во второй раз в результате скандала!», — написала Ульяна Супрун.

Напомним, в начале июня возник скандал вокруг боевика АТО, которому Губарева якобы отказала в лечении, и обвинила в убийстве братского народа в Донбассе.

Из опубликованной аудиозаписи разговора следует совсем иное — врач рассказала боевику, почему его не будут бесплатно лечить, и посоветовала обратиться в благотворительные организации для сбора необходимых средств.

Читайте ранее в этом сюжете: Уволен врач, «отказавшийся» лечить боевика АТО – глава Минздрава Украины

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