Минобороны: Боевики не прекращают обстрелов позиций сирийской армии

Дамаск, , 23:45 — REGNUM В результате обстрелов боевиками позиций сирийских войск и отрядов национальной обороны за истекшие сутки погибло трое военных, а еще восемь были ранены, сообщил 13 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков.

По данным российского Центра, за сутки были обстреляны шесть населенных пунктов в провинции Латакия, четыре населенных пункта в провинции Хама, пять населенных пуктов в регионе Алеппо, а также северо-западная окраина одноименного города.

«В ходе обстрелов погибло три и ранено восемь военнослужащих Сирийской Арабской Республики», — сказал Алексей Цыганков.

Кроме того, начальник Центра сообщил, что 13 августа Центром была организована выдача 650 продовольственных наборов общим весом более 2,8 тонны жителям населенного пункта Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор, а в населенном пункте Хшам проинспектировали качество медпомощи и наличие медикаментов, а также выдали его жителям детское питание, лекарства и перевязочные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа представитель генсека ООН Фархан Хак сообщил, что в Сирии за два выходных дня погибли более 130 мирных жителей.

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