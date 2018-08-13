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Пять беспилотников боевиков сбито за сутки средствами ПВО авиабазы Хмеймим

Политика

Боевики продолжают тестировать средства защиты российской авиабазы в Сирии

Пять беспилотников боевиков сбито за сутки средствами ПВО авиабазы Хмеймим
Иллюстрация: Mil.ru
ПВО в действии. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Хмеймим, Сирия, 13 августа 2018, 22:33 — REGNUM  Пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных боевиками в Сирии, было уничтожено за сутки в районе российской авиабазы Хмеймим. Об этом сообщил 13 августа начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, все пять беспилотников были выпущены с подконтрольной незаконным вооружённым формированиям территории Идлибской зоны деэскалации. Все целы были обнаружены средствами контроля воздушного пространства авиабазы и уничтожены средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, уточнил Цыганков.

Отмечается, что в результате инцидентов никто не пострадал, авиабаза Хмеймим продолжает функционировать в обычном режиме.

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Война в Сирии
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