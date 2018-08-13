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«Пражскую весну» подавляли украинцы — глава чешской Компартии

Политика

Войтех Филип отвергает обвинения в сотрудничестве с Россией

Прага, 13 августа 2018, 22:50 — REGNUM  Ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году был антироссийской акцией, которую осуществили украинцы, считает председатель Коммунистической партии Чехии Войтех Филип, сообщила 12 августа газета Guardian.

Политик считает, что история «Пражской весны» полностью сфальсифицирована, а её подавление было антироссийской акцией.

«Лидер СССР Леонид Брежнев был из Украины. Большинство солдат, участвовавших во вторжении, были украинцами», — отметил Филип.

Напомним, «Пражской весной» называют период демократизации политической системы Чехословакии, длившийся с января по август 1968 года. Итогом реформ стали антисоветские и русофобские выступления, подавленные советско-польскими войсками.

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