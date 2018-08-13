«Партийная фальшивка»: жалоба на врио губернатора или провокация

Псков, , 21:28 — REGNUM Вялотекущую избирательную кампанию по выборам губернатора Псковской области сегодня, 13 августа, оживило псковское региональное отделение партии «Яблоко», которое выступило с заявлением о «самой грязной избирательной кампанией за последние годы». Факт заявления — как реакция партии на распространение фальшивого выпуска партийной газеты «Гражданин» — не удивил экспертов: ничего другого от партии и не ожидали.

«В Псковской области проходит самая грязная избирательная кампания за последние годы. В ней принимают участие действующие в интересах Михаила Ведерникова политтехнологи, задачей которых является общественная дискредитация политических конкурентов кандидатов от «Единой России» и уничтожение конкуренции на выборах всех уровней. Достижение этой цели ведётся криминальными способами», — говорится в заявлении псковского «Яблока».

В партии напомнили о том, что кандидаты от псковского «Яблока» в главы районов области лишаются регистрации по решениям судов, а ранее «при обстоятельствах, которые являются предметом изучения правоохранительных органов», отказался от участия в выборах губернатора области кандидат от «Яблока» Виталий Аршинов.

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«Все эти события — звенья одной цепи, действия одной и той же политической группы. Мы считаем эту группу организованным преступным сообществом, действующим по предварительному сговору», — говорится в заявлении регионального отделения партии.

В «Яблоке» возложили ответственность за происходящее в Псковской области на врио губернатора области Михаила Ведерникова и полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова и потребовали отзыва Ведерникова президентом РФ в связи с утратой доверия.

«Вряд ли заявление «Яблока» изменит положение вещей и приведёт к каким-либо последствиям для Михаила Ведерникова. Все предъявленные обвинения — косвенные и практически недоказуемые», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM консультант по стратегическому управлению Роман Золин.

По его мнению, это заявление — из серии обычных политических заявлений «яблочников» в период избирательных кампаний.

«Как обычно, требуют тщательного расследования нарушений, якобы совершаемых в отношении их партии, но тут же без всяких расследований и доказательств выдвигают обвинения сразу нескольким ветвям власти: врио, судьям и даже полпреду. Всё выглядит провокацией со стороны самого «Яблока»: по заявлению партии, её кандидатов уже сняли по решению суда и «реальных» конкурентов у партии власти теперь нет, но если это так, то зачем действующей власти распространять поддельные газеты «Гражданин»? Зачем идти на риск, если политическое поле зачищено?» — заявил Золин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах губернатора Псковской области, которые состоятся 9 сентября 2018 года, зарегистрировано пять кандидатов, которые смогли преодолеть муниципальный фильтр — то есть собрать в свою поддержку подписи муниципальных депутатов и глав. Это временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников («Единая Россия»), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России), депутат Псковского областного собрания Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ) и директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит — Псков» Игорь Романов («Партия роста»). Кандидат от «Яблока», глава Плюсского района Виталий Аршинов сам снял свою кандидатуру — как он сам заявлял СМИ, поняв, что не наберёт необходимого количества подписей в свою поддержку.

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Напомним также, что Михаил Ведерников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области с 12 октября 2017 года после досрочной отставки с поста главы региона Андрея Турчака.