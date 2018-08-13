ООН: В Сирии за выходные дни убиты более 130 мирных жителей

Дамаск, , 21:09 — REGNUM На северо-западе Сирии за два выходных дня погибли 134 мирных жителя, заявил 13 августа заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

По его словам, причиной гибели этих людей, среди которых много детей разного возраста, являются обстрелы в ходе продолжающихся боевых действий.

В частности, в провинции Идлиб не менее 59 человек погибло при взрыве склада боеприпасов, который боевики устроили в жилом доме.

По данным ЮНИСЕФ, за этот период на северо-западе Сирии погибли 28 детей.

Зафиксированы обстрелы трех медицинских учреждений Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), большие потери понесло гражданское население провинций Идлиб, Алеппо, Хама и Хелеб.

«Были атакованы три медицинских учреждения, работавшие под эгидой ЮНИСЕФ. Два из них, ранее оказывавших медпомощь женщинам и детям, перестали функционировать», — сказал Фархан Хак.

Представитель ООН призвал все стороны конфликта обеспечить безопасность образовательных и медицинских учреждений, а также доступ к ним.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-западе Сирии, в зоне деэскалации «Идлиб», скопилось большое количество непримиримых боевиков, ранее вывезенных из разных районов Сирии, освобожденных от террористов.

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