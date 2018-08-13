Выборы мэра южноуральского Миасса: конкурсная комиссия сформирована

Миасс, Челябинская область, , 20:48 — REGNUM В Челябинской области завершено формирование комиссии по отбору кандидатов на пост главы Миасса. Губернатор Борис Дубровский утвердил свою часть комиссии.

В неё вошли вице-губернатор Евгений Голицын, вице-спикер областного Заксобрания Александр Журавлёв и глава управления по внутренней политике областного правительства Виталий Шиков. В сравнении с тем списком, который был утверждён 25 мая, состав немного изменился. Журавлёв занял место депутата Заксобрания Олега Голикова, который состоял в комиссии, утверждённой в мае.

Напомним, 3 августа со своими членами комиссии определились депутаты Миасса. Состав также изменился. Документы от кандидатов принимают с 6 по 20 августа. А в конце сентября, возможно, Миасс, наконец, получит мэра.

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