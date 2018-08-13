Главу Ижевска все-таки изберут 20 августа

Ижевск, , 20:18 — REGNUM Выборы главы Ижевска состоятся в ходе внеочередной 26-й сессии гордумы столицы Удмуртии 20 августа. Соответствующее постановление о созыве сессии подписал председатель гордумы Олег Гарин.

Читайте также: Конкурс на пост главы Ижевска сорвали члены комиссии от Бречалова

В повестку сессии включен единственный вопрос «Об избрании главы муниципального образования «город Ижевск».

Напомним, предыдущий глава Ижевска Юрий Тюрин 3 мая покинул пост по собственному желанию, обязанности градоначальника в настоящее время исполняет его заместитель Сергей Задорожный.

Читайте также: Бречалов предложил двух претендентов на пост мэра Ижевска

Конкурс на пост градоначальника, назначенный на 8 июня, был сорван в связи с неявкой членов конкурсной комиссии от главы Удмуртии Александра Бречалова. В состав комиссии входят 12 человек — шесть от городской думы и шесть — от главы республики. 19 июня Бречалов в ходе закрытой встречи с депутатами гордумы Ижевска рекомендовал рассмотреть в качестве кандидатов на пост главы города бизнесмена Константина Сунцова и директора гуманитарного лицея Михаила Черемных. В то же время он попросил не поддерживать кандидатуру спикера городской думы Олега Гарина.

Читайте также: Советником главы Удмуртии стал владелец сети салонов красоты

На следующий день стало известно, что Сунцов назначен советником главы Удмуртии по экономике и инвестиционному развитию Ижевска.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 августа конкурсная комиссия рассмотрела программы претендентов на пост главы города и вполне ожидаемо выбрала двоих кандидатов, которых и рекомендовал глава республики.

Депутаты гордумы на сессии смогут поддержать либо советника главы Удмуртии по экономике и инвестиционному развитию Ижевска Константина Сунцова, либо директора гуманитарного лицея Михаила Черемных.

Читайте также: Экс-глава Ижевска хочет стать депутатом гордумы

Читайте ранее в этом сюжете: Суд запретил экс-мэру Ижевска участвовать в выборах депутатов гордумы