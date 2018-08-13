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Суд запретил экс-мэру Ижевска участвовать в выборах депутатов гордумы

Политика

Однако бывший градоначальник сможет оспорить решение в течение пяти дней

Суд запретил экс-мэру Ижевска участвовать в выборах депутатов гордумы
Иллюстрация: Izh.ru
Юрий Тюрин

Ижевск, 13 августа 2018, 19:53 — REGNUM  Октябрьский районный суд Ижевска своим решением отменил регистрацию экс-главы города Юрия Тюрина в качестве кандидата на довыборах в городскую думу по Колтоминскому одномандатному избирательному округу №10. С иском обратилась другой кандидат по указанному округу Адхария Трифонова, требуя признать, что был нарушен принцип равенства кандидатов.

Теперь вопрос регистрации Тюрина Октябрьская территориальная комиссия рассмотрит повторно, сообщает Udm-info со ссылкой на представителя истца Сергея Окулова.

В ходе регистрации Октябрьская ТИК признала 11 из 123 трех подписей в поддержку Тюрина недействительными. Для регистрации в качестве кандидата для участия в довыборах депутатов гордумы Тюрину требуется набрать 111 подписей. В рамках рассмотрения дела прокурор ходатайствовал о признании недействительными еще двух подписей.

Оспорить судебное решение экс-мэр Ижевска может в течение пяти дней.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 мая 2018 годаТюрин покинул пост градоначальника по собственному желанию, назвав это решение «непростым». Однако в последний месяц работа Тюрина неоднократно подвергалась критике со стороны главы республики Александра Бречалова. В частности, глава Удмуртии выражал недовольство ремонтом дорог и решением ситуации с обманутыми дольщиками. При этом Бречалов говорил, что отношения с мэром поделились «до марта 2018 года и после».

Депутаты гордумы приняли отставку Тюрина 10 мая единогласно.

После отпуска Тюрин решил участвовать в довыборах депутатов гордумы Ижевска.

«Я чувствую большую ответственность перед жителями округа, которые в 2015 году уже поддержали мою кандидатуру. Я должен выполнить до конца данные три года назад предвыборные обещания. Многое уже было сделано, но многое еще предстоит сделать», — прокомментировал Тюрин и добавил, что у него есть опыт и знания, которые помогут решить проблемы жителей Ижевска.

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