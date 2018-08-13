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Следствие считает освобождение Кочаряна незаконным

Политика

В генпрокуратуре Армении заявили, что возможно обжалуют решение Апелляционного суда

Следствие считает освобождение Кочаряна незаконным
Тюремная ячейка

Ереван, 13 августа 2018, 19:53 — REGNUM  Специальная следственная служба Армении считает незаконным решение Апелляционного суда по освобождению второго президента РА Роберта Кочаряна из-под ареста, заявили в пресс-службе ведомства.

«Мы надеемся, что Генеральная прокуратура подаст жалобу в Кассационный суд, так как считаем незаконным сегодняшнее решение Апелляционного суда», — цитирует пресс-службу ведомства aysor.am.

В генпрокуратуре Армении в свою очередь заявили, что возможно обжалуют решение Апелляционного суда.

«Мы обсудим возможность обращения в Кассационный суд после получения решения Апелляционного суда. На данный момент не могу сказать ничего конкретного», — сказала глава пресс-службы генпрокуратуры Аревик Хачатрян.

Как сообщало ИА REGNUM, Апелляционный суд Армении сегодня, 13 августа, удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и изменил ему меру пресечения, освободив его из-под стражи.

В рамках уголовного дела о кровавых поствыборных событиях 1−2 марта 2008 года второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в насильственном изменении конституционного строя. 27 июля суд арестовал его на два месяца. Экс-президент и его адвокаты утверждают, что в отношении него осуществляется политическое преследование.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна из-под ареста

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