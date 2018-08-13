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В Киеве рассказали о тратах партий на рекламу

Политика

Комитет избирателей Украины проанализировал отчетность партий за второй квартал 2018 года

В Киеве рассказали о тратах партий на рекламу
Иван Шилов © ИА REGNUM
Юлия Тимошенко

Киев, 13 августа 2018, 20:23 — REGNUM  За три месяца, с апреля по июнь 2018 года украинские парламентские политические партии потратили на рекламу свыше 368 млн в рублевом эквиваленте, сообщили 13 августа в Комитете избирателей Украины.

Наибольшую рекламную активность проявила партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко — более 10 млн рублей. Партия львовского мэра Андрея Садового «Самопомощь» потратила более 2,6 млн рублей. Третье место заняла «Радикальная партия» Олега Ляшко, незначительно отстав от «Самопомощи».

Напомним, согласно социологическим исследованиям, пятая часть жителей Украины не знает за кого голосовать на президентских и парламентских выборах, которые пройдут в 2019 году.

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Политическая жизнь Украины
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