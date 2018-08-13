Понедельник, 13 Августа 2018 года
20:37:36 МСК

Россия поможет Киргизии восстановить военную технику

Политика

Российские специалисты приступили к дефектовке вооружения

Екатеринбург, 13 августа 2018, 20:22 — REGNUM  Военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) помогут Вооруженным силам Киргизии отремонтировать 500 единиц военной техники и вооружения, сообщили 13 августа в пресс-службе ЦВО.

В настоящее время российские специалисты приступили к дефектовке вооружения и военной техники. По результатам работ будет оказана помощь в восстановлении техники.

Как сообщало ИА REGNUM, российская авиабаза «Кант», расположенная на территории Киргизии, до конца 2018 года получит на вооружение модернизированные истребители Су-25СМ.

Читайте ранее в этом сюжете: На российскую авиабазу в Киргизии поступят модернизированные Су-25СМ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Киргизии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить