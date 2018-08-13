Россия поможет Киргизии восстановить военную технику

Екатеринбург, 13 августа 2018, 20:22 — REGNUM Военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) помогут Вооруженным силам Киргизии отремонтировать 500 единиц военной техники и вооружения, сообщили 13 августа в пресс-службе ЦВО.
В настоящее время российские специалисты приступили к дефектовке вооружения и военной техники. По результатам работ будет оказана помощь в восстановлении техники.
Как сообщало ИА REGNUM, российская авиабаза «Кант», расположенная на территории Киргизии, до конца 2018 года получит на вооружение модернизированные истребители Су-25СМ.
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