Трамп назвал экс-сотрудницу Белого дома злобной и сумашедшей

Вашингтон, , 19:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал злобной и сумасшедшей бывшую сотрудницу Белого дома Омаросу Маниголт-Ньюман, которая написала о нем книгу. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, бывшая сотрудница Белого дома Маниголт-Ньюман, которая занимала должность директора по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением написала книгу «Свихнувшийся: рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе». Выдержки из этой книги опубликовала газета The Washington Post.

В частности, в книге утверждается, что Трамп в 2017 году съел записку с «деликатной» информацией на встрече с адвокатом Майклом Коэном. (Сам Коэн утверждает, что ничего подобного не было). Также Маниголт-Ньюман уверяет, что на церемонии инаугурации Трамп хотел поклясться не на Библии, а на своей книге «Искусство сделки», объясняя это тем, что это якобы «величайшая деловая книга всех времен». Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что книга Маниголт-Ньюман «наполнена ложью».

Сам Трамп назвал свою бывшую сотрудницу чокнутой и злобной.

«Чокнутая Омароса, которую трижды увольняли с реалити-шоу «Ученик», теперь уволена в последний раз», — написал он.

Американский лидер утверждает, что Омароса плакала и умоляла взять её на работу, а другие сотрудники Белого дома ненавидели её, так как она была «злобной и неумной». Кроме того, Трамп отметил, что Омароса говорила о нём только хорошее, пока не была уволена.