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Подтвердились сообщения о скорой встрече Владимира Путина и Ангелы Меркель

Политика

Президент России посетит Германию 18 августа

Москва, 13 августа 2018, 19:19 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 18 августа в Германии проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель, сообщил 13 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что 18 августа канцлер Ангела Меркель планирует принять в резиденции Мезенберг президента России Владимира Путина.

Стоит отметить, что 13 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил о предстоящей международной поездке Владимира Путина, но не стал называть страну, в которую запланирован визит.

Как сообщало ИА REGNUM, представители ФРГ заявляли, что в ходе российско-германских переговоров стороны планируют обсудить ситуацию в Сирии, на востоке Украины, а также «актуальные вопросы внешней политики».

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Внешняя политика России
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