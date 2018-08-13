Подтвердились сообщения о скорой встрече Владимира Путина и Ангелы Меркель

Москва, , 19:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин 18 августа в Германии проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель, сообщил 13 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что 18 августа канцлер Ангела Меркель планирует принять в резиденции Мезенберг президента России Владимира Путина.

Стоит отметить, что 13 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил о предстоящей международной поездке Владимира Путина, но не стал называть страну, в которую запланирован визит.

Как сообщало ИА REGNUM, представители ФРГ заявляли, что в ходе российско-германских переговоров стороны планируют обсудить ситуацию в Сирии, на востоке Украины, а также «актуальные вопросы внешней политики».

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