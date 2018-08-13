Александр Моор посетил Ноябрьск

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 19:13 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки в Ноябрьск наградил жителей города, внесших вклад в развитие медицины, топливно-энергетического комплекса региона, а также спорта и образования.

Благодарности и почетные грамоты получили 12 человек. Постановлением губернатора почетной грамотой отмечены врач-хирург «Ноябрьской центральной городской больницы» Михаил Николаев, директор «Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва — 1» Валерий Растопшин и гендиректор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Александр Шушаков.

Благодарности объявлены врачу-терапевту Центральной городской больницы Софье Бухне, тренеру-преподавателю ДЮСШ «Олимпиец» Олегу Зиннеру а также директору центра досуга «Нефтяник» Елене Зубко.

За заслуги в сфере образования и воспитания подрастающего поколения отмечена воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Синеглазка» Татьяна Мухамедиева. Вместе с ней благодарность из рук врио главы Тюменской области получила замдиректора СОШ № 5 Наталья Ступенко.

Также благодарность объявлена маляру «Газпром добыча Ноябрьск» Тамаре Омаровой, оператору по добыче нефти и газа «Ноябрьскнефтегаза» Славе Черному, председателю ноябрьского профсоюза работников здравоохранения Наталье Онищук и директору православной гимназии Александру Ткаченко.

«Для меня очень важно вручить сегодня благодарности и награды тем, кто заслужил уважение и почет своих земляков. В таких непростых условиях они отдали десятилетия развитию своего родного города, развитию Ямала. Благодаря таким людям развивается и процветает Ямал, Тюменская область», — цитирует издание Вслух.ру слова временно исполняющего обязанности главы Тюменской области.