При омбудсмене создана группа по защите избирательных прав

Москва, , 19:08 — REGNUM Рабочая группа по оперативному реагированию на случаи нарушения избирательных прав граждан создана в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в преддверии Единого дня голосования 9 сентября.

«В аппарате федерального омбудсмена создана рабочая группа по оперативному реагированию и взаимному обмену информацией с уполномоченными по правам человека в субъектах РФ о фактах нарушения избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов», — сообщается на сайте аппарата омбудсмена.

Кроме того, с 10 августа в аппарате уполномоченного работает горячая линия и «организован мониторинг по вопросам нарушения избирательных прав граждан в ходе предстоящих выборов».

Задать вопросы и обратиться с сообщением о нарушении прав можно ежедневно с 9:00 до 18:00 (9 сентября с 08:00 до закрытия избирательных участков) по телефонам: +7 (906) 071-18-11 , +7 (906) 071-18-15 .

Также можно воспользоваться интернет-приемной омбудсмена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы разного уровня состоятся 9 сентября в 80 регионах страны. Прямые выборы губернаторов пройдут в 22 субъектах РФ. Кроме того, назначены непрямые выборы глав четырех регионов (Дагестана, Ингушетии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов): их изберут депутаты законодательных собраний по представлению президента. В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 — выборы городских дум областных центров.