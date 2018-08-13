Саломе Зурабишвили подала заявку на регистрацию в ЦИК Грузии

Тбилиси, , 18:43 — REGNUM Независимый депутат парламента Грузии Саломе Зурабишвили 13 августа обратилась в ЦИК с просьбой регистрации ее кандидатом на пост президента на предстоящих 28 октября президентских выборах.

По информации ЦИК Грузии, Саломе Зурабишвили как независимого кандидата выдвинула инициативная группа, в состав которой вошли 11 человек, в том числе Теймураз Баблуани, Вахтанг Лагидзе, Тамар Чхеидзе, Симон Петридис, Иванэ Мачавариани и другие.

Как сообщила журналистам сама Зурабишвили, это не окончательная ее регистрация, и через некоторое время она вновь обратится в ЦИК и представит уже списки своих сторонников с подписями, что необходимо для регистрации независимого кандидата.

«Это была не окончательная регистрация. Позднее мы должны представить подписи наших сторонников. С завтрашнего дня мы начинаем работу над тем, чтобы собрать подписи в Тбилиси и во всех регионах. Я буду ездить везде и лично участвовать в сборе подписей», — заявила Зурабишвили.

По ее словам, избирательную кампанию официально она начнет 16 августа в доме-музее известного грузинского публициста и общественного деятеля Нико Николадзе в селении Диди Джихаиши.

«Я начну свою избирательную кампанию в доме-музее Нико Николадзе и оттуда ознакомлю избирателей с моими взглядами», — заявила Зурабишвили.

Ранее грузинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что правящая партия «Грузинская мечта», которая не планирует выдвижение собственного кандидата в президенты, намерена поддержать на выборах кандидатуру Саломе Зурабишвили. Тем более, что за время работы в нынешнем парламента она как независимый кандидат активно поддерживала все решения и инициативы правящей партии. Но заявления, которые Зурабишвили сделала в связи с 10-летием августовской войны, прямо обвинив в ее развязывании правительство Михаила Саакашвили, могут лишить ее обещанной поддержки.

На данный момент заявки на регистрацию кандидатами в президенты Грузии подали 18 человек. В их числе и такие «постоянные», но «безуспешные» кандидаты, как лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили, председатель «Свободной Грузии» Каха Кукава, а также кандидат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе и бывший спикер парламента Давид Усупашвили, которого кандидатом в президенты выдвинули «Свободные демократы».