СМИ: На юг Идлиба прибыли подразделения Сил специальных операций РФ

Дамаск, , 18:35 — REGNUM На сирийскую авиабазу Абу-Духур, расположенную в южной части провинции Идлиб, прибыли бойцы российских Сил специальных операций (ССО), сообщает 13 августа ливанский информресурс AMN со ссылкой на неназванные источники.

На основании этих сообщений ряд ближневосточных СМИ делает вывод, что наступает последняя фаза подготовки военной операции сирийской армии на территории провинции Идлиб.

Стоит отметить, что официальных подтверждений этой информации, равно как и опровержений таких сообщений, нет.

Напомним, в сирийской провинции Идлиб расположена одноименная зона деэскалации конфликта, куда ранее вывозили боевиков из всех регионов Сирии, где проводились военные операции сирийских правительственных войск. При освобождении той или иной местности от боевиков им предлагали выбор: уничтожение, возвращение к мирной жизни на условиях правительства или вывоз в зону «Идлиб», которую контролирует турецкий военный контингент.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время российский Центр по примирению сторон регулярно сообщает об участившихся вооруженных провокациях со стороны скопившихся в зоне «Идлиб» боевиков.

Ранее СМИ сообщали о переброске на это направление самых боеспособных и опытных соединений сирийской армии и об активизации полетов российских ВКС в этой зоне.

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