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В Волгоградской области 17 депутатов лишились мандатов из-за скромности

Политика

Народные избранники утаили доходы

В Волгоградской области 17 депутатов лишились мандатов из-за скромности
Декларация о доходах

Волгоград, 13 августа 2018, 18:26 — REGNUM  В Волгоградской области 17 депутатов органов местного самоуправления лишились мандатов из-за недостоверных сведений, указанных в налоговых декларациях. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба региональной прокуратуры по итогам проверки налоговых деклараций чиновников и депутатов. Всего прокуроры нашли более 300 нарушений.

По данным прокуратуры, по итогам 2017 года в регионе не отчитались о доходах 111 депутатов местного самоуправления. К примеру, решили не выполнять эту обязанность 14 народных избранников из Дубовского района. Кроме того, 27 депутатов из Новониколаевского района хоть и заполнили документы, часть доходов утаили — на общую сумму в 30 млн рублей. Также они не указали девять земельных участок и четыре автомобиля.

Подобные проблемы есть и с декларациями, которые составляют местные чиновники. Всего 197 муниципальных служащих области утаили доходы на общую сумму в 39 млн рублей, а также не стали рассказывать о 50 объектах недвижимости и 17 автомобилях.

«Всего в рамках проведенной проверки прокурорами выявлено свыше 300 нарушений, в целях устранения которых внесено 95 представлений. По 13 рассмотренным представлениям досрочно прекращены полномочия 17 депутатов органов местного самоуправления», — сообщила пресс-служба.

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Доходы чиновников и депутатов в 2017 году
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