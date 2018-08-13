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Глава администрации Ялты получил девятого заместителя

Политика

Местные депутаты поддержали кандидатуру уроженца Тернополя

Глава администрации Ялты получил девятого заместителя
Марина Каширская © ИА REGNUM
Администрация Ялты

Ялта, Крым, 13 августа 2018, 18:13 — REGNUM  Депутаты Ялты поддержали решение о назначении на пост первого заместителя главы администрации города Александра Гарагуца. Решение принято 13 августа на внеоочередной сессии горсовета.

«У главы администрации теперь девять заместителей, в ближайшее время между ними проведут перераспределение обязанностей», — заявил глава Ялтинского горсовета Роман Деркач.

Напомним, до июля 2018 года, уроженец Тернополя, Александр Гарагуц работал в должности замначальника федерального государственного бюджетного учреждения «Военный санаторий «Ялта», а затем занял пост помощника главы администрации Ялты.

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