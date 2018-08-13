Революция гастарбайтеров: протесты в Румынии перекинутся на Молдавию?

Кишинёв, , 18:12 — REGNUM Представители оппозиции Молдавии провели в Кишинёве акцию протеста в знак солидарности с протестующими в Румынии, где в результате антиправительственных митингов произошли столкновения с полицией, в которых пострадали более 500 человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM, молдавские оппозиционеры собрались у памятника Стефану Великому в Кишинёве.

Они высказывались в поддержку румынской оппозиции и призывали молдаван «учиться у румынских братьев, как бороться с антинародным режимом». Манифестанты также проводили параллели с масштабной антиправительственной акцией протеста, которая запланирована в Кишинёве на 26 августа. Организаторы отметили, что у молдавского и румынского движения сопротивления общий лозунг — «Долой преступников!»

В Румынии, напомним, 10 августа прошла самая масштабная за последнее время акция протеста, организованная представителями румынской зарубежной диаспоры, многие из которых специально для этого прибыли в Бухарест. В акции приняли участие несколько десятков тысяч человек, они требовали отставки правительства и парламента. В результате попытки манифестантов прорваться в здание парламента произошли столкновения с жандармерией. Силовики применили слезоточивый газ и водометы. В результате столкновений пострадали около 500 человек, свыше 60 — госпитализировано, в том числе — более десятка жандармов.

Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал расследовать все инциденты и выяснить, кто отдал приказ полиции применить силу к протестующим. Генеральная прокуратура Румынии возбудила уголовное дело в связи с действиями жандармов, в то время как правительство поддержало действия силовиков. В последующие дни акции продолжились.

В Молдавии схожая акция запланирована на 26 августа. Молдавская протестная оппозиция призвала всех недовольных олигархическим режимом, в том числе диаспору и гастарбайтеров из-за рубежа, прибыть в этот день в Кишинёв.

Представители властей говорят о возможности провокаций и насильственных действий. Президент Молдавии Игорь Додон и его социалисты, формально называющие себя «оппозицией», но фактически являющиеся младшим партнером правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, тоже раскритиковали протесты оппозиции и попытались их дискредитировать.

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