Панихида по Александру Коровникову пройдёт в новгородском Софийском соборе

Великий Новгород, , 18:10 — REGNUM В Софийском кафедральном соборе Великого Новгорода 15 августа состоится панихида по депутату Государственной думы РФ от Новгородской области Александру Коровникову, скончавшемуся 10 августа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, панихида начнётся в полдень.

Гражданская панихида и отпевание состоятся 14 августа в Москве, в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Похоронят Коровникова в этот же день на Троекуровском кладбище.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ от Новгородской области Александр Коровников скончался 10 августа на 64-м году жизни. Александр Коровников был народным депутатом СССР (1989−1991), депутатом Верховного совета РСФСР (1990−1993). С 2000 по 2007 годы работал в аппарате Счётной палаты РФ, с 2007 по 2016 годы был членом Совета Федерации от органа исполнительной власти Новгородской области. В 2016 году Александр Коровников был избран депутатом Госдумы от «Единой России» по Новгородскому одномандатному избирательному округу №134, являлся членом думского комитета по обороне. Награжден 30 медалями СССР и РФ, в том числе «За отличие в воинской службе» и «За воинскую доблесть».

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