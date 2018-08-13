Бизнес ФРГ призывает Европу защищаться от антироссийских санкций США

Берлин, , 18:02 — REGNUM Немецкий бизнес продолжает критиковать планы Вашингтона по расширению санкций в отношении РФ, от которых могут пострадать немецкие компании. «Все попытки экстерриториального применения американских санкций нарушают наш суверенитет, поэтому мы должны решительно защищаться от них вне зависимости от того, против каких стран направлены эти меры», — говорится в заявлении председателя «Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики» (OAOEV) Вольфганга Бюхеле, сообщает сегодня, 13 августа, Deutsche Welle.

Глава OAOEV также выразил надежду на то, что Евросоюз и правительство ФРГ будут и дальше придерживаться позиции, согласно которой распространение санкций Вашингтона на фирмы из других стран идет вразрез с международным правом. В подтверждение приверженности подобной позиции Бюхеле предложил распространить на Россию положение ЕС о защите от санкций США, действие которого защищает европейские компании, ведущие свой бизнес с Ираном.

В официальном заявлении главы OAOEV также указывается, что, помимо новых санкций, связанных с отравлением Скрипалей в Великобритании, содержание которых пока неизвестно, Конгресс США рассматривает ещё четыре конкурирующих законопроекта о расширении антироссийских санкций.

«Все они предусматривают распространение американского права на европейские компании, участвующие в энергетических проектах с Россией, а также усиление давления на европейские банки, чтобы вынудить их отказаться от финансирования проектов с российским участием», — поясняет Бюхеле.

Председатель Восточного комитета немецкой экономики тем не менее в целом приветствовал стремление американских политиков скоординировать введение планируемых санкций с ЕС. Однако «координация» не может означать «принуждение европейцев следовать линии США», как это сформулировано в одном из рассматриваемых на данный момент Конгрессом законопроектов, отметил немецкий политик. «США должны учитывать, что наши отношения с Россией намного интенсивней, и мы преследуем в них собственные интересы, которые следует уважать», — в очередной раз подчеркнул глава OAOEV.

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Напомним, что организация «Восточный комитет — Восточноевропейская ассоциация немецкой экономики» была создана в мае 2018 года при слиянии двух традиционных восточногерманских объединений — Восточного комитета немецкой экономики и Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики. Она поддерживает немецкие фирмы, работающие в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. По данным OAOEV, бизнес именно с этими странами обеспечивает 20% внешнеторгового оборота ФРГ — больше, чем торговля с США и Китаем.