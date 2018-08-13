Баталина: Что сказал Володин о перспективах государственных пенсий

Москва, , 17:55 — REGNUM Депутат Госдумы Ольга Баталина («Единая Россия») разъяснила, что имел в виду спикер Госдумы Вячеслав Володин, когда говорил о государственной пенсионной системе.

Передёргивают, чуть ли не дефолтом он грозил, отметила депутат.

«Бюджет Пенсионного фонда — под 8 трлн рублей. И это не только отчисления с фонда оплаты труда. Страховых взносов не хватает, чтобы платить пенсии и оплачивать все многочисленные пенсионные льготы, такие, например, как досрочные пенсии. Поэтому без помощи федерального бюджета Пенсионный фонд дефицитен. И вливания федерального бюджета с каждым годом все больше — 3,5 трлн рублей, почти 20% всего бюджета. Понятно, что в этом трансферте ещё материнский капитал, ЕДВ. Но и чисто пенсионных денег там 2,5 трлн рублей», — написала Баталина в соцсети.

Ничего хорошего и даже просто нормального в этом нет: у федерального бюджета есть масса других задач, которые надо предусматривать и на которые ежегодно не хватает денег, — все хотят другого финансирования медицины, образования, строительства и ремонта дорог, поддержки региональных бюджетов и много чего ещё, рассуждает парламентарий.

«Поэтому рассчитывать на то, что все проблемы бюджета Пенсионного фонда заткнет федеральный бюджет, — в корне неверно. А если не принимать никаких решений по наполнению Пенсионного фонда (ещё и держа в голове задачу по ежегодному повышению пенсий выше инфляции) и не уповать на федеральный бюджет, то придётся решать судьбу пенсионной системы в принципе», — продолжила Баталина.

«И должна ли она остаться такой, как есть сейчас, — вопрос для обсуждения. Что, собственно, и сказал Володин», — заключила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, высказывание Володина о судьбе пенсий вызвало широкий резонанс.