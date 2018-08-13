Израиль вернется в Газу

Авигдор Эскин, , 19:07 — REGNUM

С позднего вечера четверга до сего момента сохраняется тишина в секторе Газа. Ракеты террористов и горящие воздушные шары не отравляют жизнь израильских жителей приграничного района.

Многие и вовсе не обратили внимания на то, что последние недели Израиль подвергался ракетным обстрелам из сектора Газа, а также — воздушным шарам, предававшим пламени сельскохозяйственные угодия. Результаты ракетного обстрела были скудными с точки зрения Хамаса — всего десяток раненых, только один из которых — средней тяжести. Израиль отвечал очень сдержанно — поражал в ответ загодя покинутые логовища террористов, нанося ущерб недвижимости, при минимальном числе убитых и раненых.

В течение минувшего месяца перестрелки возникали несколько раз и унимались при египетском посредничестве. Последний раунд был наиболее тяжелым (сотни ракетных ударов с обеих сторон). Достигнутое при египетском посредничестве затишье едва ли окажется продолжительным. И что тогда?

Ближневосточный обозреватель Десятого телеканала, знаток арабского мира Цви Ехезкели обронил подхваченные всеми газетами слова: «Мы — сильнейшая держава, способная уничтожить четверть планеты, а к Хамасу относимся как к ребёнку…» Он был не единственный, кто критиковал в эти дни правительство Израиля за нерешительность в отношении тех, кто терроризирует южные приграничные селения. Конечно, ракеты Хамаса малоэффективные, кустарные, да и израильская система перехвата «железный купол» работает исправно. Но представьте себе, что вы живете в Москве, а из Люберец по вашему району стреляют малоэффективными ракетами. Они ведь тоже поражают цели иногда. А цели их — гражданские объекты: школы, детские сады, жилые дома. Так что происходит?

Израиль может расплющить боевиков Газы, если решится на применение методов, принятых на Ближнем Востоке. Посмотрите, как действует президент Сирии Асад. Число убитых в Сирии перевалило уже за шестьсот тысяч. А число беженцев достигло тринадцати миллионов, с учётом перемещённых внутри страны.

Представьте себе, что подавлением террора в Газе занялся бы президент Асад. Это выглядело бы так же, как лагерь палестинцев Ярмук неподалеку от Дамаска. Оплот движения Хамас (разрешенная в РФ террористическая организация, являющаяся филиалом террористической организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) насчитывал около ста двадцати тысяч жителей накануне гражданской войны в Сирии. К концу мая сего года там практически не осталось жителей. Режим Асада при помощи друзей с воздуха и на суше действует решительно. Он не только системно ликвидирует выступивших против него боевиков Хамаса и других террористических организаций, но и вносит демографические поправки по ходу военных действий. Вот, был лагерь палестинцев Ярмук и ушел небыть.

Конечно, Израиль не прибегнет к методам соседей в случаях подавления групп террористов, действующих из густонаселенных районов, при определенной поддержке этого населения. Тем не менее, первый напрашивающийся сценарий ликвидации очага терроризма в Газе — военное вступление туда и зачистка.

Сектор Газа — всего 365 квадратных километров с населением миллион восемьсот тысяч, приблизительно. Израильская армия без труда возьмет эту территорию под контроль за сорок восемь часов. Можно и за несколько часов, но тогда жертвы будут исчисляться в десятках тысяч. Однако мало захватить это логовище джихадистов, но необходимо провести зачистку. А на это уйдет неизбежно несколько месяцев. В этом нет ничего невозможного, но после этого Израилю придется взять на себя управление сектором Газа, чего у нас никто не хочет.

Без полного овладения ситуацией в Газе очень трудно рассчитывать на смену руководства и смену основных целей. Мы рассмотрим и альтернативные возможности, но все они будут носить обусловленный или половинчатый характер.

Кстати, о секторе Газа и его чаяниях. Согласно резолюции ООН 29 ноября 1947 года, он должен быть частью арабского государства, которое планировали создать рядом с Израилем. Однако эта территория была незаконно оккупирована Египтом. Каир не аннексировал Газу, а ввел свою военную администрацию. Никто тогда не говорил об «оккупированной» Газе или о надобе образовать там независимое палестинское государство. Об этом заговорили после того, как эта территория перешла к Израилю в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Кстати, об израильской оккупации говорят там и сегодня. Невзирая на то, что с августа 2005 года там нет ни одного израильтянина. Армия была выведена, израильские поселения эвакуированы. Всё равно говорят, что Израиль оккупирует. Не шутка, а обыденность невежества и наветов.

С тех пор руководство Газы занимается вовсе не обустройством собственной государственности, а исключительно террором против Израиля. Сегодня едва ли кто-то в Израиле может говорить всерьез о том, что уход из Газы не был ошибочным. Но вот возвращаться туда тоже не хочется.

Помимо захвата и зачистки Газы, существует возможность точечной ликвидации лидеров террористов. К этому можно прибавить массированные разрушение мест обитания террористов. Всё это может способствовать успокоению на время.

Конечно, можно попытаться договорить с администрацией Трампа о том, чтобы Вашингтон обратился к властям Египта открыть границу с сектором Газа. Мало кто знает, что сектор Газа граничит не только с Израилем, но и с Египтом. Многие из не вовлеченных в политику ненависти жителей Газы хотели бы перебраться в одну из арабских стран или же в Европу. Египетский режим настолько зависит сегодня от США, что нельзя исключать и такого взаимодействия. Но это тоже не будет решением проблемы.

Вопрос остается открытым: чего ждет Израиль? При нынешней американской администрации Иерусалиму нечего опасаться международного осуждения или санкций СБ ООН.

Представим себе, что Израиль начинает завтра операцию по захвату и зачистке. Тогда нам сулят несколько месяцев международного стона о попрании законного права палестинского народа терроризировать Израиль. Но это нисколько не причина бездействия, ибо уже научились не обращать внимания. Куда важнее неизбежная реакция арабских суннитских стран. Это Саудовская Аравия, ее соседи и Египет. В пору решительных действий по отношению к Ирану это представляется нежелательным.

Кстати, Иран оказывает ежегодную поддержку террористам в Газе в сто миллионов долларов. Похоже, Иран скоро не сможет уже так милосердствовать. В Израиле надеются на грядущие перемены. Что тогда и Хамас в Газе образумится. А если нет, то Израиль вернется в Газу. Нехотя, но навсегда.