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Жириновский регистрирует новый вариант ЛДПР

Политика

Обновляет лексикон

Жириновский регистрирует новый вариант ЛДПР
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Жириновский

Москва, 13 августа 2018, 17:40 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил о намерении зарегистрировать новую расшифровку аббревиатуры названия своей партии.

«Сейчас мы даём ещё одну регистрацию третьего названия партии — Легендарная державная партия России, чтобы сохранить аббревиатуру», — сказал он в эфире «Говорит Москва».

Перемены в названии депутат Госдумы связывает с веянием времени — меняется политический лексикон.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЛДПР имеет регистрацию как «Л.Д.П.Р.», а также как Либерально-демократическая партия России.

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