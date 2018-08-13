Истребители НАТО дважды за неделю сопровождали самолёты РФ над Балтикой

Вильнюс, , 16:58 — REGNUM Истребители военно-воздушных сил НАТО за неделю с 6 по 12 августа дважды сопровождали российские военные самолёты в небе над Балтийским морем, заявляют в министерстве обороны Литвы.

По информации ведомства, 7 августа был сопровождён российский Ан-26, а 8 августа — Ан-30. Самолёты следовали из Калининградской области.

Уточняется, что на перехват в обоих случаях поднимались истребители ВВС Испании и Португалии, дежурящие на литовской авиабазе Зокняй.

Отметим, в Минобороны России уже неоднократно подчёркивали, что все полёты российской авиации над нейтральными водами осуществляются в строгом соответствии с международно установленными правилами использования воздушного пространства.

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