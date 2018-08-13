Проблему Азовского моря Украине следует решать дипломатически — эксперт

Киев, , 16:42 — REGNUM Украине нужно применять дипломатические, а не военные методы для защиты интересов в Азовском море. У Киева нет достаточно сил, чтобы эффективно противостоять российскому флоту в Черноморско-Азовском бассейне. Об этом 13 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

«Если Россия в нейтральных международных водах начнет выстраивать военные заслоны для прохода судов, это уже можно будет приравнивать к вооруженной агрессии против Украины… Вооруженный конфликт между государствами на европейском театре военных действий никто не потерпит, даже Германия при всей её лояльности к Российской Федерации. Уровень санкций будет просто катастрофическим», — предупреждает Жданов.

Ранее, 12 августа, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что «Россия откровенно злоупотребляет своим правом останавливать и досматривать суда в Азовском море».

По его словам, Киев изучает силовой сценарий разблокирования Азовского моря в ответ на действия Российской Федерации.

«Ситуация очень сложная, но я не могу сказать, что мы его (Азовское море — ред.) потеряли. Я не готов обнародовать определенные сценарии, которые мы сейчас изучаем, в том числе применение силы относительно разблокирования. Вопрос очень сложный. И я просто не хотел бы сейчас, не имея определенного решения, рассказывать о предстоящих действиях», — сказал Тука в интервью изданию «Апостроф».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа военный эксперт из Великобритании, полковник в отставке, эксперт Украинского института будущего по вопросам национальной безопасности и обороны Глен Грант заявил, что военно-политическая ситуация в акватории Азовского моря остается крайне критичной. Если Украина ничего не будет делать, море станет российским.

По его словам, блокада Азовского моря несет угрозы Мариуполю.

«Город становится просто лишенным товарооборота. Несмотря на то, что Россия останавливает судна, которые направляются в Мариуполь, бизнесмены будут заниматься чем-то другим. Ведь никто не хочет терять деньги и время. Они просто сменят сферу своей деятельности. Именно такова тактика: фактически подавить там любые попытки торговли, превратить ту часть Азовского моря в русское. И на самом деле так действительно и будет, если Украина не начнет предпринимать хоть какие-то меры. Азовское море просто станет российским, а значит, и пространство между Азовским морем и Крымом», — считает Грант.

Он прогнозирует, что Кремль также попытается взять под контроль территорию «от Крыма до Румынии».

«Будут пытаться перекрыть доступ к Одессе… Очевидно, что это будет следующий шаг россиян», — полагает Грант.

В то же время, как он отметил, американские военные корабли, которые находятся возле Одессы на учениях или во время плановых маршрутов, не пойдут на то, чтобы открывать огонь по россиянам. Зато Украине сейчас следует просить США о предоставлении ей кораблей Соединенных Штатов в собственное распоряжение, как это делал Уинстон Черчилль, поскольку ВСУ, как и британская армия в начале Второй мировой войны, сейчас не имеет крепкого флота.

Напомним, 10 августа во время посещения Донбасса секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Москва рассматривает Азово-Черноморский регион как плацдарм для дальнейшей экспансии. По его словам, в регионе видны «попытки РФ начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины».

Для адекватного противодействия российской экспансии, по мнению Турчинова, необходимо усилить военно-морское присутствие Украины в Азовском море путем перебазирования части корабельно-катерного состава, развертывания дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также групп быстрого реагирования на российские провокации.