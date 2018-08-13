В Костроме ищут нового главного архитектора города

Кострома, , 16:28 — REGNUM В Костроме открыта вакансия главного архитектора города, сообщает городская пресс-служба. Документы на отборочный конкурс будут принимать с 13 августа по 3 сентября текущего года.

В пресс-службе отмечают, что на должность «могут претендовать лица, имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по специальности, направлению подготовки «архитектура», а также не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности».

ИА REGNUM напоминает, что ранее должность главного архитектора Костромы занимал Александр Афанасьев, который написал заявление об уходе в мае текущего года. На данный момент исполняющими обязанности главного архитектора города является Елена Янова.

Как отмечало новостное агентство Kostroma. today, увольнение Александра Афанасьева было ожидаемым:

«Городское управление архитектуры неоднократно критиковал губернатор Костромской области, сложные отношения у 61-летнего Александра Афанасьева были и с костромскими общественниками. С городскими экологами у него, например, уже несколько лет шла настоящая война по массе вопросов».