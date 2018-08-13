США могут включить вопрос ухода России из Приднестровья в пакет санкций

Тирасполь, , 16:13 — REGNUM США могут включить в пакет санкций против России вопрос вывода российских военных, обеспечивающих мир в Приднестровье. Такой проект внес в повестку Сената США американский конгрессмен, республиканец Линдси Грэм.

В Приднестровье выступают категорически против вывода российских миротворцев, сообщает Первый приднестровский телеканал. Как заявил президент ПМР Вадим Красносельский на встрече с руководством Черноморского казачьего войска, Объединённая группа российских войск, вывода которой добиваются Молдавия и США, — это составная часть российского миротворчества на берегах Днестра, и именно они обеспечивают невозможность возобновления войны на Днестре.

«Естественно, мы максимально не допустим вывода отсюда российского военного присутствия», — подчеркнул президент Приднестровья.

ИА REGNUM напоминает, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории ПМР в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

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