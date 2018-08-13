Европейский университет собирается набрать магистрантов к 1 октября

Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Европейский университет решил запустить набор на новый учебный год, едва вернув образовательную лицензию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель аппарата ректора ЕУ Алла Самолетова.

Напомним, история с отзывом лицензии вуза тянулась год, в течение которого ЕУ существовал как исследовательское учреждение. На днях Рособрнадзор снова позволил ЕУ заниматься образовательной деятельностью.

Несмотря на то, что к середине августа многие потенциальные абитуриенты уже определились с выбором, Европейский университет принял решение набрать курс уже в 2018 году. Кроме того, вуз восстановит вынужденно отчислившихся магистрантов-первокурсников.

«В этом году обучение начнется 1 октября, решение об этом принято. Под эту дату будут сформированы и адаптированы все учебные программы. Мы готовы восстановить тех студентов, которые были вынужденно отчислены после 1 курса магистратуры в связи с отзывом лицензии. Мы проведем новый прием студентов на магистерские программы, а также слушателей дополнительного профессионального образования. Не запускаем аспирантуру, она будет запущена на следующий учебный год», — сказала Самолетова.

По ее словам, ЕУ готов принять на стипендиальную программу минимум 90 магистрантов, прием сверх этого числа на коммерческой основе будет зависеть от конкурса. Правила приема будут опубликованы на сайте вуза в течение недели, после чего можно будет говорить о начале приемной кампании.

«К этому моменту мы также надеемся получить лицензию на бланке», — добавила Самолетова.

Она пояснила, что ЕУ сохранил тот же пакет программ, который предлага в последние годы, и тематическиони остались в прежней направленности. Однако из-за отзыва лицензии университету пришлось лишиться некоторых преподавателей.

«Конечно, за время отсутствия лицензии мы были вынуждены попрощаться с некоторыми иностранными коллегами, у кого визовые условия не позволяли пребывать в России, не осуществляя рабочую деятельность. В остальном штат остался прежним», — заявила Самолетова.

Напомним, ЕУ получил новую образовательную лицензию после того, как вуз посетила выездная комиссия надзорного ведомства. Заявку на аккредитацию ЕУСПб пришлось подать после того, как в 2017 году ему запретили образовательную деятельность. Нарушения, на которые указывал Рособрнадзор, в ЕУ называли формальностью, но оспорить отзыв лицензии через суд не удалось. Раньше вуз располагался в особняке Кушелева-Безбородко, но Смольный отобрал это здание, так как счел, что ЕУ привел исторический памятник в неподобающее состояние. В вузе полагают, что отъем здания — Малого Мраморного дворца — в центре города мог быть изначально одной из целей выселения. Сейчас университет переехал на Гагаринскую улицу.