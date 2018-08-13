Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна из-под ареста

Ереван, , 15:53 — REGNUM Апелляционный суд Армении сегодня, 13 августа, удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и изменил ему меру пресечения, освободив его из-под стражи, сообщил адвокат Кочаряна Рубен Саакян.

По его словам, суд мотивировал свое решение тем, что экс-президент Армении пользуется иммунитетом.

«Суд огласил заключительную часть решения и заявил, что удовлетворяет жалобу адвокатов, отменяет решение суда первой инстанции, учитывая, что Роберт Кочарян обладает неприкосновенностью», — сказал Саакян, отметив, что Кочарян уже освобожден из-под стражи и уехал.

В рамках уголовного дела о кровавых событиях 1−2 марта 2008 года второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. 27 июля суд избрал в отношении него в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. Экс-президент и его адвокаты утверждают, что в отношении него осуществляется политическое преследование.