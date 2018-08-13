Появление листовок «Олланд 2022»: бывший президент возвращается в политику?

Париж, , 16:41 — REGNUM Группа молодых французских чиновников распространили листовки с результатами пятилетнего президентского срока Франсуа Олланда, подразумевая, что он может стать кандидатом на президентских выборах в 2022 году, сообщает Europe1.

Кто конкретно стоит за идеей распространить листовки «Олланд 2022» не известно.

На лицевой стороне листовки изображена президентская кампании Франсуа Олланда и лозунг, в котором говорится, что он появится через четыре года. На обратной стороне — риторические вопросы: кто выступал против нападений? Кто возобновил государственные счета? Кто изменил кривую безработицы? И предложение, полное обещаний: «история еще не окончена».

По мнению французской общественности, цель этих листовок состоит в том, чтобы проверить популярность Франсуа Олланда.

Окружение бывшего президента уверяет, что Франсуа Олланд не планирует баллотироваться на выборы в 2022 году. Тем не менее, в обществе все больше оснований полагать, что Франсуа Олланд не ушел из политики. Бывший президент неоднократно появляется на публики для продвижения своей книги «Уроки власти», критикуя Эммануэля Макрона. Даже его спутница киноактриса Жюли Гайе уверяла на страницах Le Parisien, что «многие люди надеются на его возвращение».

Ранее сообщалось, что Франсуа Олланд отправился в тур по регионам, умножая критику в адрес действующего президента Эммануэля Макрона.

Читайте ранее в этом сюжете: Франсуа Олланд отправился в тур по регионам