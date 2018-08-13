В ХДС назвали имя возможной преемницы Ангелы Меркель

Берлин, , 16:40 — REGNUM Генеральный секретарь партии «Христианско-социальный союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассматривается в Берлине как подходящая преемница Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, передает немецкий телеканал N-TV 13 августа.

Крамп-Карренбауэр уже часто задают вопрос на эту тему. В интервью изданию Saarbrücke Zeitung она ответила, что это не беспокоит ее.

«На вопросы надо отвечать с определенным хладнокровием. И мириться, — сказала бывший премьер-министр Саарланда. — Всё, что необходимо решить, мы обсудим, когда придет время».

То есть ближе к 2021 году, когда ХДС будет представлять программу и своего кандидата, если Меркель решит не выдвигаться вновь.

На вопрос, ограничен ли круг потенциальных кандидатов на роль канцлера, Крамп-Карренбауэр уклончиво отвечает, что в ХДС много хороших коллег, в том числе премьер-министров нового поколения. В то же время она не скрывает, что не намерена возвращаться в Саарланд.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (род. 1962) — член ХДС с 1981 года. Изучала юридические и политические науки. Премьер-министр федеральной земли Саарланд с 2011 до февраля 2018 года.