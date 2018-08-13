На Украине рассказали о «планах» России «дойти до Днепра»

Киев, , 15:48 — REGNUM Москва якобы разработала план по захвату южной и восточной частей Украины, заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил страны генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в эфире телеканала ObozTV.

По его словам, присутствие России в Азовском море угрожает безопасности Украины, а оснащенные крылатыми ракетам «Калибр» российские катера при необходимости могут «перекрыть чуть ли не всю Украину».

«Их цель — южные и восточные наши области, — уверен Романенко. — Вообще у них в Генштабе есть планы (дойти) до Днепра».

Отметим, что Романенко известен своими скандальными высказываниями о России. Так, ранее он заявлял, что Украина должна создать ракеты, способные поразить Москву и Санкт-Петербург.

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