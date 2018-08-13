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Глава МИД Ирана: Тегеран не изменит региональную политику под давлением США

Политика

Вашингтон требовал от Тегерана прекратить поддержку «Хезболлы» и ХАМАС

Тегеран, 13 августа 2018, 15:38 — REGNUM  Иран не станет сворачивать свое влияние на Ближнем Востоке, несмотря на давление со стороны США, заявил 13 августа глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф, сообщает Jazeera.

«Иран не изменит свою политику в регионе из-за санкций и угроз США», — отметил он.

Напомним, одним из условий снятия санкций США с Ирана, выдвинутых главой государственного департамента США Майклом Помпео, было сворачивание поддержки ближневосточных «террористических» группировок, таких как «Хезболла» и ХАМАС. Кроме того, глава американской дипломатии указал на необходимость соблюдения суверенитета иракского правительства, разоружения, демобилизации и интеграции в вооруженные силы шиитских вооруженных формирований, прекращения поддержки повстанцев-хуситов в Йемене и политического разрешения конфликта в этой стране.

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Противостояние Ирана и США
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