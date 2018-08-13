Скончался посол РФ в Непале Андрей Будник

Катманду, , 15:37 — REGNUM В Непале скончался глава российской дипломатической миссии в республике, полномочный посол России Андрей Будник. Об этом сообщили 13 августа в посольстве РФ в Непале.

«Посольство России в Непале с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине чрезвычайного и полномочного посла РФ в Демократической Республике Непал Андрея Сергеевича Будника», — говорится в сообщении дипмиссии на странице Facebook.

https://www.facebook.com/rusembnepal/posts/651220578579516

Отмечается, что для записей в память Андрея Будника 14 и 15 августа с 10:00 до 12:00 и с 15:00 по 17:00 в российском посольстве открыта Книга соболезнований.