Путин пока не давал поручений по ответу на новые санкции США — Песков

Москва, , 15:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не давал каких-либо поручений об ответных мерах на новые антироссийские санкции США, заявил 13 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом в Кремле прокомментировали заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая ранее говорила, что внешнеполитическое ведомство прорабатывает ответные меры на американские санкции.

«Речь шла о том, что основополагающим принципом является принцип взаимности, принцип зеркальности», — отметил Песков, добавив, что поручений глава государства пока не давал.

Напомним, ранее Конгресс США заявил о том, что готовит новый пакет антироссийских санкций, одним из поводов для введения которого является якобы причастность Москвы к отравлению в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что США вводят новые санкции по той причине, что теряют ресурсы для дальнейшего развития, и им нужна реальная экономическая, финансовая и политическая экспансия.

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