На Украине создадут центр «спасения» украинских моряков

Киев, , 15:29 — REGNUM Центр противодействия втягиванию украинских моряков в незаконную деятельность за рубежом создаст министерство иностранных дел Украины, сообщает 13 августа УНИАН.

Согласно сообщению, помимо центра, МИД Украины откроет второй информационный центр в Херсоне. Ранее в ведомстве заявили, что украинские моряки должны остерегаться сомнительного трудоустройства, из-за которого они могут попасть в крупные неприятности, например, быть арестованными за границей.

Напомним, в марте в Греции были задержаны 148 граждан Украины по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов. Из них 105 человек были приговорены к различным срокам наказания. Аналогичная ситуация произошла в Греции в феврале — тогда 42 украинских моряка были осуждены на сроки от восьми до 25 лет за перевозку мигрантов.

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