Государства ОДКБ проведут совместную антинаркотическую операцию

Алма-Ата, Казахстан, , 15:27 — REGNUM Члены ОДКБ планируют провести спецоперацию против потока наркотиков из Афганистана, сообщили 13 августа в Центрально-Азиатском региональном информационном координационном центре по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств (ЦАРИКЦ).

Заседание рабочей группы по организации антинаркотических операций состоялось 10 августа в Алма-Ате. В мероприятии приняли участие представители России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Таджикистана.

Планируется, что в спецоперации примут участие 22 тыс. сотрудников антинаркотических ведомств стран ОДКБ. В качестве наблюдателей в операции примут участие Афганистан, Иран, Китай, Узбекистан, Германия и Польша.

Напомним, 13 апреля в Астане прошло заседание военного комитета ОДКБ. В ходе мероприятия участники обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в Туркестане.

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