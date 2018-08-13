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Песков рассказал, что Путин обсуждал с президентом Ирана

Политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Ирана Хасан Рухани обсудили ситуацию в Сирии, действия США на международной арене, а также вопросы двусторонних отношений

Песков рассказал, что Путин обсуждал с президентом Ирана
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 13 августа 2018, 15:22 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Ирана Хасан Рухани обсудили ряд тем во время встречи на полях Каспийского саммита 12 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, Путин и Рухани обсудили ситуацию в Сирии, действия США на международной арене, а также вопросы двусторонних отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 августа в казахстанском городе Актау в рамках V Каспийского форума лидеры каспийских стран подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

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