Литовский политик официально потребовал запрета въезда Тимати в Литву

Вильнюс, , 15:15 — REGNUM

Депутат Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы) Лауринас Касчюнас обратился в МИД Литвы с просьбой внести в список нежелательных лиц российского исполнителя Тимати, у которого осенью этого, 2018 года, запланированы гастроли в Вильнюсе, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 августа.

Об этом политик написал на своей страничке в социальной сети Facebook, снабдив запись фотографиями самого обращения в МИД Литвы. В нём утверждается, что Тимур Юнусов (сценический псевдоним Тимати) поддерживает тесные связи с президентом России Владимиром Путиным, прославляет его в своих песнях, поддерживает «оккупацию Крыма» и гастролирует на «аннексированной украинской территории».

Отметим, что МИД Литвы никогда не раскрывает лиц, которые занесены в чёрный список, в связи с чем публичного ответа от МИД Литвы может и не последовать, а сам Тимати может узнать о том, что он невъездной, только при пересечении границы с Литвой, где его могут попросту развернуть назад в Россию, даже если всё концертное оборудование и декорации к этому моменту прибудут в Вильнюс.

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