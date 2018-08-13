Вопрос о ведении торговли в нацвалютах нужно тщательно проработать – Песков

Москва, , 15:06 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о возможности и целесообразности перехода на расчёты в национальной валюте с Турцией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности турецкой стороны вести торговлю со своими партнёрами, в том числе с Россией, в национальных валютах.

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«Тема использования национальных валют при взаимных торговых операциях — тема, которая давно и последовательно поднимается российской стороной на разных уровнях, в том числе на высшем», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, этот вопрос требует тщательной проработки и изучения.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Турции планируют перейти на расчёты со своими крупнейшими торговыми партнерами в национальных валютах. В частности, начать вести торговлю в национальных валютах Анкара может с РФ, Китаем, Ираном и Украиной.

Добавим, что предложение российским властям о ведении расчётов в национальной валюте президент Турции озвучивал ещё в декабре 2016 года. Как заявлял глава государства в Стамбуле, Турция будет платить рублями за всё, что покупает у России, а РФ в свою очередь будет платить в лирах.

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